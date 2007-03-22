Богуцький буде розвивати культурні зв’язки з сусідкою

22 березня, у четвер, в українському представництві Російської агенції міжнародної інформації РІА «Новини» відбулася прес-конференція Міністра культури і туризму України Юрія Богуцького.

Конференція була присвячена темі «Найближчі перспективи українсько-російських культурних зв`язків».

Наприкінці минулого року була розроблена Програма культурної співпраці з Федеральним агентством з культури й кінематографії Російської Федерації, яку зараз очолює Швидкий Михайло Юрійович. Він у кінці листопада на початку грудня минулого року приїжджав на Україну, Юрій Богуцький з ним зустрічався і визначили плани, які будуть покладені в цю Програму.

Незабаром Міністр культури збирається сам до Москви, для того, щоб уже підписати цю Програму.

“Я у середині квітня поїду в Москву і ми підпишемо цю Програму культурної співпраці. Вона з однієї сторони традиційна, але вона потрібна нам для того, щоб наші (України й Росії) фінансові органи могли врахувати й внести потрібну кількість коштів на майбутній рік і подальші роки”, - зазначив Міністр.

У цій Програмі також планується розробити підготовку кадрів, і російська сторона це позитивно сприймає, у тому числі й кінематографістів. Паралельно, як зазначив Юрій Богуцький, у цьому напрямку тривають напрацювання і з Польщею. Наприкінці квітня очікується приїзд відомого кінорежисера Кшиштофа Зануссі, який буде допомагати готувати кваліфікованих сценаристів, зокрема, у драматургії.

За словами Міністра культури більша увага буде надаватися також обміну культурних цінностей.

“У рамках цього проекту хочемо активізувати роботу з обміну культурних цінностей. Російська Федерація нормально налаштована на те, щоб повернути частину культурних цінностей, не дивлячись на жорстке законодавство РФ, яке не допускає їх повернення. І ми хочемо надати цьому питанню більш динамічного характеру”, - підкреслив Юрій Богуцький.