Відомий український репер Потап спростував інформацію про розпад дуету з Настею Каменських.

"Ми готуємо новий альбом, - цитує слова Потапа Комсомольська правда в Україні. - У ньому ми заспіваємо половину пісень англійською мовою і половину італійською. Ми будемо робити західні проекти. Нас дуже чекають у Сполучених Штатах".

Він додав, що як продюсер, взявся за проект Потап і його команда, до якого підключив своїх друзів, у тому числі, і Каменських. У планах у нього відкрити ще один продюсерський центр.

Репер також спростував чутки про те, що він має намір залишити шоу-бізнес.

"Ходять чутки, що я залишу шоу-бізнес. Я, правда, хотів піти. Але до мене приходить багато листів, в яких люди пишуть про те, що завдяки моїй творчості у них розсмокталися пухлини, піднімається настрій. Вони сказали, якщо ви, Потапе, залишите шоу-бізнес, то у нас буде сумне болото. Крім вас немає на кого дивитися. Я передаю слова людей. Я вирішив залишитися в шоу-бізнесі, щоб підтягти людей, що слідом йдуть. А коли вони зможуть йти самі, піду я" , - сказав Потап.

Нагадаємо, що 25 липня на фінальному гала-концерті міжнародного телевізійного конкурсу Пісні моря в Криму Потап представив свій новий проект Потап і його команда, що викликало чутки про розпад дуету Потапа і Насті Каменських.

Пізніше інтернет-видання Карта музики з посиланням на заяву Насті Каменських повідомило, що дует розпався, оскільки Потап і Настя вирішили зайнятися власними проектами.

"Просто зараз у Потапа нове музичне бачення. Ми виросли і готові до нових творчих звершень. Ми з ним розлучилися за проектом, але не в житті. Восени планую записати пісню, на яку пізніше зніму сольний кліп", - цитувало видання слова Каменських.