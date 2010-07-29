"Свірж" перенесли на осінь

Організатори фестивалю культур народів світу «Свірж» заявляють, що на цей рік була складена насичена музично-художня програма, продумано планування території, узгоджені всі адміністративні питання.

Проте, не дивлячись на все це, організатори прийшли до висновку, що не зможуть провести в заплановані терміни фестивалю на високому рівні, чого вимагає від них концепція фестивалю. Тому оргкомітет фестивалю ухвалив рішення про перенесення фестивалю на жовтень 2010.

"Фестиваль відбудеться, можливо, у зміненому форматі, обумовленому іншими погодними умовами", – повідомили організатори.

Оргкомітет висловив подяку "усім виконавцям, які погодилися виступати на фестивалі на благодійній основі, а також усім, хто погодився підтримати надалі фестиваль".

Про точний час і місце проведення буде відомо пізніше.

Цього літа перенести час і місце проведення довелося також фестивалям "ГогольFest" і "Відкрита ніч".

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