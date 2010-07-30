В Одесі відкрили ще одну пляжну бібліотеку

В Одесі на території розважального комплексу «Малібу» найбільшого пляжу Лузанівка почала функціонувати друга бібліотека для відпочиваючих.

Як передає кореспондент УНІАН, концепція бібліотеки в рамках програми "Книги і сонце", яку реалізують волонтери громадського руху «Вперед», залишилася незмінною: як і в першій бібліотеці на пляжі «Золотий берег» будь-який відпочиваючий може обрати вподобану йому книгу для читання.

За словами лідера руху 32-річного Григорія ТРИПУЛЬСЬКОГО, «організатори другої бібліотеки також пропагують ідею кросбукінга (обміну книгами), яку запозичили у європейців. Доступ до друкованого слова - вільний і безплатний. Книги для читання видаємо зі стелажів під «чесне слово». А якщо комусь сподобалася книга, можете її взяти собі, залишивши натомість свою».

«Сподіваємося, що жителям довколишнього житлового масиву Котовського ця ідея буде до душі, - говорить депутат міськради Г.ТРИПУЛЬСЬКИЙ, - і вони із задоволенням користуватимуться послугами нашого незвичайного сервісу».

А волонтери руху «Вперед» тим часом постараються відкрити пляжні бібліотеки і на сусідніх міських пляжах. Оскільки, зазначають вони, це відповідає їхній головній меті – «впорядкуванню в усіх відношеннях і економічному розвитку Одеси, вирішенню цих питань за принципом «від людини до міжнародного іміджу міста».