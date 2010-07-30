Вставну щелепу Уїнстона Черчилля продали на аукціоні (фото)

У Лондоні на аукціоні була продана вставна щелепа Уїнстона Черчилля. Вона пішли з молотка за рекордні 15 200 фунтів стерлінгів (майже $24 000).

Таким чином, вставні зуби, створені з золота і кераміки, перевищили в три рази первинну оцінку в 4-5 тис. фунтів ($7 000).

Виставив протез на аукціон син лондонського зубного лікаря Дерека Кадліппа, що виготовив щелепи.

Черчилль з дитинства мав слабкі зуби і ясна, а також шепелявив, що не перешкодило йому, проте стати блискучим оратором. Вставні зуби були зроблені з таким розрахунком, щоб зберегти природну шепелявість Черчилля і при цьому дати йому можливість вільно говорити під час знаменитих радіозвернень до нації.

Політик беріг штучні зуби, як зіницю ока, і про всяк випадок навіть носив з собою запасну пару. Він настільки цінував працю свого дантиста Уїльяма Фіша (разом з яким трудився Кадліпп), що представив його після війни до рицарського звання.

Покупцем став колекціонер з графства Глостершир, який заплатив за зуби Черчилля 15,2 тисячі фунтів стерлінгів. Відомо, що цей збирач вже має в своєму розпорядженні цілий набір речей, пов`язаних з пам`яттю найбільшого британського політика ХХ століття, включаючи мікрофон, в який Черчилль оголосив про закінчення війни.

Тим часом в Чікаго з аукціону зняли інструменти, які використовувалися для бальзамування тіла Елвіса Преслі в 1977 році. Торги повинні були відбутися 12 серпня 2010 року. Передбачалося, що лот буде продано за $10 000 – $14 000.

Кореспондент