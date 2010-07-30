Помер Микола Мозговий

Сьогодні вранці, 30 липня, помер відомий український співак і композитор Микола Мозговий.

30 липня на 63-му році життя від серцевого нападу помер заслужений артист України Микола Мозговий. Автор і виконавець таких пісень як: «Грай моя музико», «Минає день», «Зачаровані слова», «Уперше» та ін.

Був також засновником фестивалю «Море друзів» в Ялті та фестивалю ім. В. Івасюка в Чернівцях.

Микола Мозговий народився і виріс у Хмельницькій області. Здобувши освіту юриста, отримав другу вищу освіту в Київській консерваторії. Кар’єру естрадного виконавця почав в Івано-Франківську, і вже у 1977році був запрошений до Київського Мюзік-холу.

У 1979-1981 зайняв друге місце на конкурсі виконавців пісень соцкраїн у Ялті. Протягом усього часу намагався заявити про себе як про композитора, та така слава до нього прийшла лише у 1979 році, коли Софія Ротару виконала його пісню «Рідний край».

У 1986 році Миколі Мозговому присвоїли звання Заслуженного артиста, після чого він залишае ВІА «Мальви» і збирає власний акомпониментний гурт «Вересень».

1991 Мозговий припиняє концертну діяльність надавши перевагу бізнесу – тепер він керує фондом імені Володимира Івасюка, влаштовує пісенні фестивалі «Море друзів» в Ялті та ім. В. Івасюка в Чернівцях.

У нього власна студія звукозапису, що з часом переростає в Державний театр пісні.

Сценічний шлях артиста продовжувала його донька Олена Мозгова, для котрої він писав по пісні на рік, та пізнійше і вона покинула співочу кар’єру.

На початку 1998 року Микола мозговий випускає новий альбом «Грай, музико моя», знову збирає гурт «Вересень». Будучи представником української авторської пісні співак засуджувавав массову поп-естраду і виступав за якість та не ординарність виконавців.

Попрщатись з народним артистом україни Миколою Мозговим можна 1 серпня в приміщенні Палацу України.