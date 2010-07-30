На "Новій хвилі" українська конкурсантка зберегла лідерство

За наслідками другого дня українська співачка Тетяна Ширко знову очолює турнірну таблицю Міжнародного конкурсу молодих виконавців популярної музики "Нова хвиля 2010" в Юрмалі. Ще один представник України, Іван Березовський, закріпився у середині таблиці, а група "Пающіє труси" займає останню строчку.

У другий конкурсний день учасники виконали хіт своєї країни. Так, Іван Березовський заспівав пісню "Ніч яка місячна", "Пающіє труси" – "Розпрягайте, хлопці, коней", а Тетяна Ширко – "Чом ти не прийшов".

Після двох днів конкурсу бали розподілилися таким чином:

1. Ширко Тетяна (Україна) – 191

2. Uku Suviste (Естонія) – 190

3. Сона Шахгельдян (Вірменія) – 189

4. Hila Ben David (Ізраїль) – 189

5. "Litesound" (Білорусь) – 188

6. Кайрат Тунтеков (Казахстан) – 185

7. "Lady`s Sweet" (Латвія – 183

8. Іван Березовський (Україна) – 183

9. "PER" (Латвія) – 182

10. Нікі Манолов (Болгарія) – 179

11. Gabriella (Бразилія) – 179

12. Єгор Сесарев (Росія) – 177

13. "Муракамі" (Росія) – 174

14. "Milk and Kisses" (Азербайджан) – 172

15. Music Hayk (Росія) – 169

16. Stacy (Фінляндія) – 168

17. "Пающіє труси" (Україна) – 160

У третій конкурсний день, 31 липня, учасники представлять глядачам і членам журі пісню, написану спеціально для конкурсу і що раніше ніде не звучала.

30 липня в рамках "Нової хвилі" відбудеться творчий вечір Давида Тухманова. Глядачі почують популярні пісні, написані видатним композитором, в оригінальному і сучасному трактуванні відомих виконавців. Завершиться свято музики 1 серпня гала-концертом і нагородженням переможців.

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