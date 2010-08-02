Україна визначила представника на дитяче «Євробачення»

Переможницею національного відбору на дитячий міжнародний конкурс «Євробачення» стала 15-річна вокалістка з Вінниці Юлія ГУРСЬКА, яка виконувала пісню «Мій літак».



Під час церемонії оголошення переможця Ю.ГУРСЬКА не змогла стримати сльози радості, але все ж таки зібралася і по-новому виконала свій хіт, повідомляє сайт Першого національного телеканалу.



Дитячий пісенний конкурс «Євробачення-2010» відбудеться 20 листопада в столиці Білорусі. У конкурсі візьмуть участь представники 14 країн.



Як повідомляв УНІАН, фінал дитячого Євробачення-2009 відбувся в Києві. Тоді на конкурсі переміг представник Нідерландів Ральф МАККЕНБАХ з піснею Click Clack. Український представник Андранік АЛЕКСАНЯН з Хмельницької області з піснею «Три тополі, три сурми» посів 5-е місце.

