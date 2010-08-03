Табачник дав вузам останній день

Міністерство науки та освіти України дало вищим навчальним закладам один день на оприлюднення рейтингових списків вступників, рекомендованих до зарахування.



Про це йдеться в роз’ясненні міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА “Щодо процедури зарахування до вищих навчальних закладів”, копію якого передано УНІАН Громадською ініціативою «Студентський захист».



“За численними зверненнями, що надходять на гарячу лінію МОН від абітурієнтів, їхніх батьків, представників громадських організацій, засобів масової інформації щодо процедури зарахування до вищих навчальних закладів, Міністерство освіти і науки роз’яснює”, - йдеться в документі.



“Відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України (зі змінами), затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 18.09.2009 №873, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 06.10.2009 за №930/16946 (далі – Умови прийому), прийом документів від вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти, а також проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів у вищих навчальних закладах закінчується 5 серпня 2010 року, а рейтинговий список вступників, які вступають на основі базової та повної загальної середньої освіти, із зазначенням рекомендованих до зарахування, оприлюднюється не пізніше 6 серпня 2010 року...”



При цьому МОН наголошує, що “зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти на денну форму навчання за державним замовленням здійснюється не пізніше 15 серпня, за кошти фізичних та юридичних осіб – тільки після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності), але не пізніше 25 серпня”.



“У зв’язку з вищевикладеним, Міністерство освіти і науки знову наголошує на суворому дотриманні приймальними комісіями вищих навчальних закладів вимог Умов прийому та відкритої і прозорої для громадськості процедури зарахування до вищих навчальних закладів”, - зазначається в документі.



Як відзначив координатор Громадської ініціативи „Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ, «члени приймальних комісій повинні так організувати свою роботу, щоб вже на наступний день (5 серпня – завершення прийому документів, а також проведення вступних екзаменів та творчих конкурсів у вищих навчальних закладах), тобто 6 серпня всі абітурієнти та їхні батьки мали можливість ознайомитись зі своїм рейтингом та визначитись протягом декількох днів з вибором вузу».



А.ЧЕРНИХ підкреслив: “абітурієнти повинні чітко розуміти, що необхідно максимально швидко визначитись зі своїм вибором вищого навчального закладу та подати до нього оригінали всіх необхідних документів”.

