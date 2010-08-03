У листопаді вийде новий альбом Майкла Джексона

У листопаді 2010 року Sony Music випустить альбом, до якого увійдуть десять пісень Майкла Джексона, які раніше не видавалися.

Збірка стане першою із серії з десяти дисків, які Sony планує видати протягом найближчих семи років, повідомляє Rolling Stone.



Передбачається, що Джексон залишив близько 100 композицій, які ніколи не видавалися. Деякі з цих треків датуються 1980 роками.



Зокрема, за словами менеджера Джексона Френка ДіЛео, "дві пісні були підготовлені для альбому Bad, але не ввійшли в остаточну версію платівки".



У запасниках є і більш пізні композиції - у тому числі і записані з популярними в даний час виконавцями Ейконом, Will.i.am і Ne-Yo.



Нагадаємо, що в березні 2010 року Sony Music підписала рекордний договір із спадкоємцями Джексона загальною вартістю $ 250 млн. Згідно з контрактом, компанія отримала право протягом семи років реалізувати творчу спадщину Джексона.



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Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року у віці 50 років. На думку експертів, Джексон помер від сильної інтоксикації препаратом Пропофол, викликаної "внутрішньовенною ін`єкцією препарату іншою людиною".



7 липня 2009 на арені Staples Center в Лос-Анджелесі відбулася церемонія прощання зі співаком. Поп-король був похований 3 вересня 2009 у Великому мавзолеї голлівудського кладовища Forest Lawn під Лос-Анджелесом.

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