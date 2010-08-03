У листопаді вийде новий альбом Майкла Джексона

09:41, 03 серпня 2010
Культура
0 0

Пісні, які раніше не видавалися

У листопаді 2010 року Sony Music випустить альбом, до якого увійдуть десять пісень Майкла Джексона, які раніше не видавалися.
Збірка стане першою із серії з десяти дисків, які Sony планує видати протягом найближчих семи років, повідомляє Rolling Stone.

Передбачається, що Джексон залишив близько 100 композицій, які ніколи не видавалися. Деякі з цих треків датуються 1980 роками.

Зокрема, за словами менеджера Джексона Френка ДіЛео, "дві пісні були підготовлені для альбому Bad, але не ввійшли в остаточну версію платівки".

У запасниках є і більш пізні композиції - у тому числі і записані з популярними в даний час виконавцями Ейконом, Will.i.am і Ne-Yo.

Нагадаємо, що в березні 2010 року Sony Music підписала рекордний договір із спадкоємцями Джексона загальною вартістю $ 250 млн. Згідно з контрактом, компанія отримала право протягом семи років реалізувати творчу спадщину Джексона.

***

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року у віці 50 років. На думку експертів, Джексон помер від сильної інтоксикації препаратом Пропофол, викликаної "внутрішньовенною ін`єкцією препарату іншою людиною".

7 липня 2009 на арені Staples Center в Лос-Анджелесі відбулася церемонія прощання зі співаком. Поп-король був похований 3 вересня 2009 у Великому мавзолеї голлівудського кладовища Forest Lawn під Лос-Анджелесом.
Lenta.ru
 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter