Дочка Боярського вийшла заміж

Російська актриса Єлизавета Боярська, дочка прославленого актора Михайла Боярського, вийшла заміж за зірку фільму Стиляги Максима Матвєєва.



Як повідомляє Корреспондент, реєстрація відбулася таємно і дуже швидко: молодят розписали в одному із загсів Санкт-Петербурга за 10 хвилин. Наречена і наречений не стали влаштовувати урочистих церемоній, Боярська прийшла у футболці та джинсах. Щоб ніхто не помітив зоряну пару, чорний Mercedes припаркувався у внутрішньому дворі загсу, а молодята увійшли через службовий вхід.



Увечері гості почали збиратися біля причалу навпроти будинку Михайла Боярського. Там їх зустрічали молодята, які переодяглися з джинсів у святкове вбрання. Гостей розмістили на двох теплоходах. Там їх чекали накриті столи, а офіціанти розливали по келихах шампанське. Запрошених доставляли на урядову дачу, де і відбувалося торжество.



Зоряний батько нареченої Михайло Боярський на весілля запізнився. Подейкували, що він дуже не задоволений весіллям дочки, повідомляє Комсомольская правда.



Роман Боярської і Матвєєва почався в серпні 2009 року під час їхньої роботи на зйомках фільму Не скажу в Києві. За даними ЗМІ, після початку роману з Єлизаветою Матвєєв розлучився зі своєю дружиною, театральною акторкою Яною Сексте.



Єлизавета Боярська прославилася після роботи у фільмах Іронія долі. Продовження і Адмірал.



Нагадаємо, що в ці вихідні узами шлюбу пов`язала себе ще одна відома людина з російського шоу-бізнесу - музикант Сергій Шнуров.





