Дочка Боярського вийшла заміж
За зірку фільму Стиляги Максима Матвєєва
Російська актриса Єлизавета Боярська, дочка прославленого актора Михайла Боярського, вийшла заміж за зірку фільму Стиляги Максима Матвєєва.
Як повідомляє Корреспондент, реєстрація відбулася таємно і дуже швидко: молодят розписали в одному із загсів Санкт-Петербурга за 10 хвилин. Наречена і наречений не стали влаштовувати урочистих церемоній, Боярська прийшла у футболці та джинсах. Щоб ніхто не помітив зоряну пару, чорний Mercedes припаркувався у внутрішньому дворі загсу, а молодята увійшли через службовий вхід.
Увечері гості почали збиратися біля причалу навпроти будинку Михайла Боярського. Там їх зустрічали молодята, які переодяглися з джинсів у святкове вбрання. Гостей розмістили на двох теплоходах. Там їх чекали накриті столи, а офіціанти розливали по келихах шампанське. Запрошених доставляли на урядову дачу, де і відбувалося торжество.
Зоряний батько нареченої Михайло Боярський на весілля запізнився. Подейкували, що він дуже не задоволений весіллям дочки, повідомляє Комсомольская правда.
Роман Боярської і Матвєєва почався в серпні 2009 року під час їхньої роботи на зйомках фільму Не скажу в Києві. За даними ЗМІ, після початку роману з Єлизаветою Матвєєв розлучився зі своєю дружиною, театральною акторкою Яною Сексте.
Єлизавета Боярська прославилася після роботи у фільмах Іронія долі. Продовження і Адмірал.
Нагадаємо, що в ці вихідні узами шлюбу пов`язала себе ще одна відома людина з російського шоу-бізнесу - музикант Сергій Шнуров.