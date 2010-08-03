Сергій Шнуров одружився з журналісткою

31 липня в Санкт-Петербурзі відбулося весілля відомого російського рок-музиканта Сергія Шнурова та журналістки Олени Мозгової.

Церемонія пройшла скромно, без пафосу, відзначає газета КоммерсантЪ. Шнуров приїхав не на лімузині, а на чорному Subaru. Наречений був одягнений у джинси і світлу сорочку з зображенням дами на спині.

З гостей були тільки найближчі - батьки, родичі та друзі - не більше 15 осіб. Привітати пару прийшли Василь Уткін, актор Віллі Хаапсало, продюсер Василь Мельников з дружиною. Свідком з боку нареченого був молодий театральний режисер Василь Бархатов.

Відразу після реєстрації відзначати весілля відправилися в ресторан у Спаса на Крові.

Це вже третій шлюб Шнурова. У нього є 17-річна дочка Серафима і 10-річний син Аполлон від попередніх стосунків. Дівчина вийшла заміж уперше.

Нагадаємо, що в січні 2010 року вийшов перший альбом створеного Шнуровим гурту Рубль. Гурт було створено Шнуровим у вересні 2008 року. Через три місяці музикант оголосив про розпад гурту Ленинград.