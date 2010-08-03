Кінофестиваль Молодість презентує в серпні два нових фільми

Київський міжнародний кінофестиваль Молодість у серпні випускає в український прокат два нових фільми: "Змерзлі душі" і драму "Я". Про це повідомляє Корреспондент.

З 5 серпня буде показано американський фільм "Змерзлі душі" режисера Софі Бартез.

За сюжетом, цілком успішний актор Пол відчуває душевні муки від того що життя проходить, а свою кращу роль він так і не зіграв. Із статті в журналі The New Yorker Пол дізнається про існування високотехнологічної компанії, яка обіцяє полегшити душевні страждання шляхом глибокого заморожування безпосередньо самої душі.

Не довго вагаючись, він вирішує скористатися пропозицією до того часу, поки не знайде для себе кращу кінороль. Але новітня технологія дала збій, і ось вже душа героя в розпорядженні амбітної, але абсолютно бездарної акторки. Зате бездушному акторові душевні страждання тепер точно не загрожують ...

У фільмі використано музику українського гурту "Мертвий півень".

Головні ролі виконали: Пол Джаматті, Діна Корзун, Емілі Уотсон.

З 12 серпня в українському прокаті - російська драма Я режисера Ігоря Волошина.

Парубок збирається сховатися від служби в армії в районній психлікарні. Але гра з системою затягується - пройшовши примусове лікування, герой із жовтим квитком на руках вибирається на свободу. Через три етапи життя - його дитинство, отроцтво і юність - на екрані проходить життя цілого втраченого покоління кінця радянської епохи.

Актори: Артур Смольянинов, Олексій Горбунов, Оксана Акіньшина, Анна Міхалкова.

Нагадаємо, що 29 липня на екрани вийшов ще один фільм Молодості - Я вбив свою матір.

Нагадаємо, що 39-й міжнародний кінофестиваль Молодість проходив з 24 жовтня по 1 листопада 2009 року. Гран-прі ($ 10 000 і статуетка Скіфський олень) виборов фільм Дівчинка (режисер Тіцца Кові, Райнер Фріммель, Італія - Австрія).