На прем'єру бойовика до Києва їдуть Сталлоне, Рурк, Стетхем і Лундгрен

Всесвітньо відомі актори Сільвестр Сталлоне, Міккі Рурк, Джейсон Стетхем і Дольф Лундгрен приїдуть до Києва на прем`єру нового фільму.



Про це повідомили у прес-службі Міжнародної меценатської організації TOP Ukraine, пише Корреспондент.



7 серпня 2010 в київському кінотеатрі Україна відбудеться допрем`єрний показ бойовика Нестримні (The Expendables). Сильвестр Сталлоне не тільки зіграв у ньому головну роль, але і виступив режисером стрічки. Міккі Рурк, Джейсон Стетхем і Дольф Лундгрен виконали головні ролі.



Зірки дадуть також прес-конференцію в київському готелі Premier Palace.



Актори приїдуть в Україну на запрошення українського бізнесмена та мецената, засновника Міжнародної меценатської організації TOP Ukraine Олександра Онищенка.



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Нестримні (The Expendables) - пригодницький бойовик, виконавцем головної ролі й автором якого є Сильвестр Сталлоне.



Як повідомлялося раніше, у фільмі зіграли Арнольд Шварценеггер, Брюс Вілліс, Міккі Рурк, Джейсон Лі, Дольф Лунгрен, Ерік Робертс, Джейсон Стетхем та інші.



Незважаючи на те, що фільм Нестримні ще не вийшов у прокат, продюсери вже оголосили про намір зняти два продовження.

