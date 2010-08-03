Названо топ-20 фільмів, які змушують чоловіків плакати

Видання BBC News Magazine склало рейтинг 20 фільмів, які змушують чоловіків плакати. Список складений за опитуванням телеглядачів.



Перше місце в рейтингу посів Володар перстнів - Повернення короля. Зокрема, мова йде про фінальну сцену прощання героїв.



На другому місці - Втеча з Шоушенка. Так, телеглядач з Лінкольна зазначив, що йому хочеться мати т в житті таку ж вірну дружбу, яка показана на телеекрані.



Третій рядок посів Вверх - як розповів телеглядач на ім`я Стів з канадської провінції Британська Колумбія, при перегляді цього мультфільму плакали всі його родичі, крім тестя, "тому що він робот".



На четвертому місці - Політ над гніздом зозулі. А замикає першу п`ятірку Марлі і я, який розпоповідає про долю собаки.



Під час перегляду фільму Чемпіон (6 місце), просльозилася вся зала, хоча наповнена вона була молодими солдатами, згадує Кіф Ейсторп, який зараз живе у столиці Шрі-Ланки Коломбо.



Сьому позицію посів фільм Записна книжка Ніколаса Спаркса. Як розповів, якийсь Боб, його цей фільм змусив розридатися у заповненому пасажирами салоні літака, коли ніхто, крім нього, в той момент фільму не бачив.



На восьмому місці - фільм Бейб, дев`ятому - Поле його мрії. Замикає першу десятку стрічка Вогнянні колісниці.



У список фільмів, які викликають найбільше сліз, увійшли також Залізничні діти, фінський документальний фільм про сауни Пар життя, мультфільм 1941 Ніч перед Різдвом про Тома і Джеррі, Гнів, Мері Поппінс, Життя прекрасне, Міст у Терабітію, Зелена миля, Моя собаче життя і Щиро, шалено, сильно.



Нагадаємо, що в лютому 2010 року мережа аудіо-відео-магазинів HMV склала рейтинг найромантичніших фільмів у світі.

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