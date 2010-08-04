Вокаліст DePhazz і “ДахаБраха” представлять спільний проект

З 9 по 12 вересня у Криму традиційно триватиме фестиваль “Джаз Коктебель”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомили організатори фестивалю.

Як і минулого року, основні заходи відбуватимуться на двох головних сценах: NuJazz Stage і Волошинській сцені в саду будинку-музею поета.

На сцені NuJazz виступлять зірки вітчизняної і зарубіжної музики: скандивський гурт FAERD Trio, кабаре-бенд з Білорусі «Серебряная Свадьба» (минулорічне “відкриття” фестивалю), Олег СКРИПКА з джаз-кабаре «Забави» і легендарна російська група “Аукцыон” зі спеціальною програмою, яку можна буде почути тільки на фестивалі в Коктебелі.

Також гості фестивалю зможуть послухати знаменитого американського барабанщика Ела ФОСТЕРА і давнього друга фестивалю, «душу і голос групи DePhazz» Карла ФРІЄРСОНА.

Вдень виконавців на NuJazz сцені можна буде слухати безкоштовно.

Як повідомила на прес-конференції голова оргкомітету фестивалю “Джаз Коктебель” Лілія МЛІНАРИЧ, цього року у рамках фестивалю також буде представлена кінопрограма “Музична ейфорія”, в рамках якої покажуть кращі артхаузні фільми, пов’язані з джазом.

Водночас на Волошинській сцені виступлять джазові музиканти, які виконують концептуальну імпровізаційну музику.

“На Волошинській сцені плануються експерименти. Показати два фільми 20-х років, німе кіно під “живий” музичний супровід, – повідомила Л.МЛІНАРИЧ. – У мене особисто є фаворити – денна програма 11 вересня під назвою “Екзотик-джаз”. Це незвичайні музиканти, і всі вони грають джаз: на бандурі, балалайці, різноманітних дудках”.

Хедлайнером українського пре-паті туру фестивалю цього року виступив вокаліст німецької групи DePhazz К.ФРІЄРСОН. Він вже кілька років поспіль бере участь у фестивалі.

“Я зібрав достатньо багато історій з життя Коктебелю, які зможу передати своїм онукам, якщо вони у мене будуть, – повідомив К.ФРІЄРСОН. – Декілька років я мав щастя брати участь у “Джаз Коктебель”, тоді ще у складі DePhazz. Згодом мене запросили як сольного артиста. Я одразу сказав “так”. Я був дуже щасливий презентувати себе як сольного артиста, тому що є дуже велика різниця між Карлом ФРІЄРСОНОМ сольним артистом и Карлом ФРІЄРСОНОМ – частиною DePhazz”.

Він також повідомив, що декілька років тому на фестивалі “закохався” в український гурт “ДахаБраха” і цього року всі гості “Джаз Коктебелю” матимуть можливість послухати оригінальний спільний проект К.ФРІЄРСОНА і “ДахаБраха”.

Вже традиційно, впродовж багатьох років, ТМ “Коктебель” підтримує фестиваль і залишається його найвідданішим другом і партнером.