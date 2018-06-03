Від спеки врятують п’ять кіноновинок тижня

Притулку від спеки можна шукати у кінотеатрах, тим більше, що новий кінопрокатний тиждень подарує глядачам аж п’ять нових стрічок.

З 5 серпня у кіно новий пригодницький фільм від Люка Бессона, новинка кінофестивалю “Молодість”, американська комедія “Однокласники”, нові роботи Наталі Портман та Евана Макгрегора.



“Незвичайні пригоди Адель” від мастера жанру пригодницьких комедій Люка Бессона перенесе глядача у 1912 рік. Молода журналістка Адель Блан-Сек готова піти на все заради досягнення мети, навіть якщо заради цього їй доведеться відправитись до Єгипта і зустріти там мумій всіх форм та розмірів. В цей же час Париж у паніці: у музеї природознавства з яйця птеродактиля, вік чкого налічує 136 млн років, вилюплюється дитинча і починає тероризувати жителів міста. Та небезпека ніскільки не лякає Адель, що готова з головою кинутись в епіцентр найдивовижніших пригод.

Акторів до свого фільму Бессон запросив не таких уже й відомих – одразу помітно, що виробництво, на яке хоч і було кинуто 25 млн долларів, європейське, без задіяння Голлівуду. Головні ролі у стрічці виконали Матьє Амальрик, Луіз Бургуeн, Жилль Лелуш, Філiпп Наон.

“Примара” одна з останніх робіт скандально відомого Романа Поланськи пішла протилежною “Аделі” стежкою – тут режисер зібрав таких акторів, як: Еван Макгрегор, Пірс Броснан, Кім Кетрол, Джеймсс Белуші та ін.

Сюжет “Примари” крутиться навколо гучного політичного скандалу у Британії, котрий довгий час лишався поза прямим висвітленням преси. Але письменник, що працює над мемуарами колишнього прем’єр-міністра Англії, стикається з багатьма державними таємницями. Тепер його життя у небезпеці. До того ж, він дізнається, що попередній автор, котрий працював над цими мемуарами, загинув при загадкових обставинах, а відповідь на всі питання були у його рукописах.



“Кохання та інші обставини” розповість про молодого успішного адвоката Еміоі Грінліф, що закрутивши роман з одруженим чоловіком, не чекала таких катастрофічних наслідків. Тепер молодій жінці треба подолати всі тяготи подружнього життя. І вона навіть не здогадується, що вередливий п’ятирічний пасинок Уільям стане для неї головною опорою...

На головну роль у фільмі, що виконала Наталі Портман, спочатку претендувала Дженніфер Лопез. Також фільм стане приємним поверненням на екран зірки “Друзів” Лізи Кудроу.



"Однокласники” – нова комедія від Денніса Дугана, автора фільмів “Не жартуйте з Зоханом” та “Важка дитина”. На диво, українська прем’єра цього тижня відбудеться одночасно з російською, котра, як правило, випереджає українців мінімум на тиждень. Поряд с Адамом Сендлером у головних ролях Кріс Рок, Сальма Хаєк та Роб Шнайдер.

За сюжетом, п’ятеро кращих друзів-однокласників через 30 років після закінчення школи вирішають зустрітись і вже не по-дитячи відпочити в компанії дружин та подруг подалі від великих міст.





Прем’єра кінофестивалю “Молодість” - американський фільм "Змерзлі душі" режисера Софі Бартез, у котрому використано музику українського гурту "Мертвий півень". Головні ролі виконали: Пол Джаматті, Діна Корзун, Емілі Уотсон.

За сюжетом, цілком успішний актор Пол відчуває душевні муки від того що життя проходить, а свою кращу роль він так і не зіграв. Із статті в журналі The New Yorker Пол дізнається про існування високотехнологічної компанії, яка обіцяє полегшити душевні страждання шляхом глибокого заморожування безпосередньо самої душі.

Не довго вагаючись, він вирішує скористатися пропозицією до того часу, поки не знайде для себе кращу кінороль. Але новітня технологія дала збій, і ось вже душа героя в розпорядженні амбітної, але абсолютно бездарної акторки. Бездушному акторові душевні страждання тепер точно не загрожують ...



Катерина Зінов’єва



