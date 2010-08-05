Сталлоне не взяли в Зоряні війни

Американського актора Сильвестра Сталлоне не взяли у фільм Зоряні війни - режисера Джорджа Лукаса не влаштували його акторські здібності.



Сталлоне пробувався на роль Хана Соло, одного з ключових персонажів, проте роль дісталася Харрісону Форду, повідомляє ContactMusic.



Перший фільм серії Зоряні війни. Епізод IV: Нова надія вийшов в прокат в 1977 році. Однак інформація про те, що Сталлоне брав участь у кінопробах, була оприлюднена тільки зараз, під час інтернет-бесіди актора з шанувальниками.



"Думаю, все на краще. Я погано виглядаю в костюмі з спандексу і з лазерною гарматою в руках", - сказав Сталлоне.



Нагадаємо, що в другій половині 70-х кар`єра Сталлоне пішла на підйом. У 1976 році був випущений фільм Роккі, в якому актор зіграв боксера. Стрічка була номінована на десять Оскарів і отримала три з них, (найкращий фільм, найкращий режисер і найкращий монтаж). У 1979 році був випущений сіквел Роккі-2.



Нагадаємо, що 7 серпня 2010 року в Києві відбудеться допрем`єрний показ бойовика Нестримні (The Expendables), в якому Сталлоне зіграв головну роль, а також виступив режисером і сценаристом картини. Актор особисто приїде до Києва презентувати фільм. Разом з ним українську столицю відвідають виконавці головних ролей Міккі Рурк, Джейсон Стетхем і Дольф Лундгрен.

Lenta.ru

