Періс Хілтон записала новий альбом

Американська тусовщиця, колишня спадкоємиця родинного бізнесу - найбільшої в світі мережі готелів Hilton 29-річна Періс Хілтон записала новий студійний альбом і сингл, повідомляє Корреспондент.



Новий сингл і альбом виконаний у стилі популярної австралійської співачки Кайлі Міноуг.



"Я завжди любила Кайлі Міноуг. Вона - одна з найулюбленіших моїх виконавиць. Хочу, щоб моя музика була якоюсь емуляцією її музики. Мені подобається її звук і її шлях", - заявила Періс в інтерв`ю The Sun.



За словами тусовщиці, її новий альбом представляє собою танцювальну або клубну музику.



Хілтон запросила для написання пісень Лінду Перрі, яка працювала в тому числі для Крістіни Агілери.



Новий альбом надійде в продаж уже до кінця поточного року. Він стане другим за рахунком музичним альбомом Періс Хілтон. Перший диск під назвою Paris вийшов у 2006 році. Робота не мала успіху і продавалася погано.

