Скрябін продав на аукціоні права на свій концерт

Український гурт Скрябін продав на інтернет-аукціоні права на свій живий концерт.



Торги відбулися на українському інтернет-аукціоні Aukro.ua. Стартова ціна прав на проведення концерту Скрябіна становила 1 грн.



"Витівка виявилася вдалою, і концерт був проданий на аукціоні за досить значну суму", - повідомили у прес-службі Aukro.ua.



Концерт, права на який були куплені на аукціоні, відбудеться 4 серпня в аквапарку в районі Кирилівки на березі Азовського моря.



Нагадаємо, що у квітні 2010 року в Києві відбувся доброчинний аукціон, на який були виставлені раритети від радянських, російських, українських, а також світових акторів кінематографу.

Корреспондент

