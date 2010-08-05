Скрябін продав на аукціоні права на свій концерт
09:59, 05 серпня 2010Культура
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Стартова ціна становила 1 грн.
Український гурт Скрябін продав на інтернет-аукціоні права на свій живий концерт.
Торги відбулися на українському інтернет-аукціоні Aukro.ua. Стартова ціна прав на проведення концерту Скрябіна становила 1 грн.
"Витівка виявилася вдалою, і концерт був проданий на аукціоні за досить значну суму", - повідомили у прес-службі Aukro.ua.
Концерт, права на який були куплені на аукціоні, відбудеться 4 серпня в аквапарку в районі Кирилівки на березі Азовського моря.
Нагадаємо, що у квітні 2010 року в Києві відбувся доброчинний аукціон, на який були виставлені раритети від радянських, російських, українських, а також світових акторів кінематографу.
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