Пугачова не приїхала на Нову хвилю через гонорар

Головна муза міжнародного музичного конкурсу Нова хвиля-2010, російська співачка Алла Пугачова не приїхала на конкурс через гонорар, повідомляє газета Сегодня.



"[Ігор] Крутой запропонував їй гонорар менший, ніж у попередні роки, але така цифра не влаштувала Аллу, вона навіть сказала, що і будучи студенткою не співала б за такі гроші", - розповіли газеті в оточенні артистки.



Після закінчення Нової хвилі Пугачова приїхала в Юрмалу (латвійський місто, в якому відбувається конкурс) на відпочинок. Вона зупинилася в готелі Baltic Beach - одному з найдорожчих прибалтійських готелів. Співачка планує відвідати концерт Бориса Моісєєва, який виступить 4 серпня в Юрмалі.



Тим часом Ігор Крутой на відповідь журналіста газети Сегодня "що він готовий зробити, щоб знову муза повернулась на фестиваль, можливо, навіть підняти гонорар?" композитор відповів: "Хочете - самі піднімайте!".



Раніше повідомлялося, що Пугачова відмовилася їхати на Нову хвилю через фінансовий конфлікт з продюсером Ігорем Крутим.



Нагадаємо, що конкурс Нова хвиля-2010 відбувався з 27 липня по 1 серпня. Перемогла співачка з Вірменії Сона Шахгельдян. Вона випередила всього на один бал представницю України Тетяну Ширко, яка посіла друге місце. Україну також представляли Іван Березовський (посів 8 місце) і гурт Пающіє труси (16 місце з 17).

