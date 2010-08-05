Табачник визнав, що нових шкільних підручників до 1 вересня не буде

Нові шкільні підручники навряд чи встигнуть надрукувати до початку навчального року, сказав сьогодні на прес-конференції у Харкові міністр освіти та науки України Дмитро ТАБАЧНИК.



Як передає кореспондент УНІАН, він зауважив: «Ми не будемо обманювати, що в нас до 1 вересня все готове, і показувати окремі екземпляри. Зрозуміло, що якщо перше фінансування пішло в останні дні червня, а друга частина - у перші дні серпня, то дай Бог, щоб ми все це закінчили протягом вересня, жовтня, листопада».



Д.ТАБАЧНИК запевнив, що для подолання дефіциту підручників на сайті Міністерства освіти та науки, на сайтах місцевих органів освіти та в усіх педагогічних журналах з’являться перші глави та розділи нових шкільних підручників.



«Усі перші глави, підписані договори з видавцями будуть розміщені на сайті міністерства, на сайтах усіх органів управління освіти. Крім цього, ми домовилися з усіма педагогічними журналами, що три випуски - вересневий, жовтневий і в листопаді - також будуть присвячені підручникам», - сказав Д.ТАБАЧНИК.



За його словами, державним бюджетом на видання підручників було передбачено 198,4 млн. грн., з яких 28,4 млн. грн. – борг за минулорічні підручники для 9-го класу. На сьогодні, за словами Д.ТАБАЧНИКА, виділено тільки 120 млн. грн., решта має надійти до вересня.



Він повідомив, що за ці кошти міністерство планує видати підручники для 1-го класу, практично усі підручники для 2-го класу, всі підручники для 10-го класу, «причому всі три напрями: стандарт, профільний і академічний», а також підручники для професійно-технічних навчальних закладів.



Міністр акцентував, що всі нові підручники відповідно до законодавства будуть безкоштовними.



