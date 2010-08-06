На німецькому аукціоні намагалися продати піаніно Моцарта

Житель німецького Баден-Бадена виставив на інтернет-аукціон eBay піаніно, яке виявилася інструментом Вольфганга Амадея Моцарта.



Про те, що на цьому піаніно грав Моцарт, стало відомо випадково. Баден-баденських музичний майстер Мартін Беккер купив інструмент у середині 1980-х років у торговця антикваріатом із сусіднього Страсбурга.



З того часу Беккер показував фортепіано в школах і на різних музичних заходах, щоб продемонструвати, як у XVIII столітті виглядали ці інструменти. Беккер зовсім не підозрював про безпосереднього зв`язок у даному випадку з Моцартом.



"Потім я подумав, що мені робити з цим ящиком, і вирішив виставити його на продаж на інтернет-аукціоні eBay. Я думав, що він коштуватиме від 30 до 40 тис. євро", - розповів Беккер.



Незабаром з ним зв`язався історик музики з гамбурзького Музею мистецтв і ремесел, який упізнав виставлене на аукціон фортепіано. Воно фігурує на картині, що перебуває у Відні, на якій зображений австрійський композитор Йозеф Гайдн, що сидить за фортепіано Моцарта. Моцарт також згадував про цей інструмент у листах до батька.



Вважається, що фортепіано довжиною 1,5 метра кольору горіхового дерева було створено в 1775 році відомим Моцарту німецьким майстром з Цвайбрюккена Крістіаном Бауманном, повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.



У даний час експерти ретельно вивчають фортепіано для винесення остаточного вердикту. Якщо його історична цінність підтвердиться, то вартість інструменту зросте до декількох мільйонів євро.



Аукціонний будинок Christie`s в Німеччині вже підтвердив, що знайдений інструмент - один з восьми, виконаних у 1775 році в Цвайбрюккене Крістіаном Бауманном.



Нагадаємо, що в 2009 році експерти Міжнародного фонду Mozarteum виявили два раніше невідомих твори Моцарта, написані ним у юному віці для фортепіано.



У 2008 році в Лондоні було виявлено два раніше невідомих прижиттєвих портрети Моцарта.

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