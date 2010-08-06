Український художник намалював найбільшу картину - під водою

Київський художник Олександр Білозір намалював найбільшу картину під водою. На глибині 12 метрів у море біля Ялти він створив полотно розміром 70 см на 100 см. Таким чином, художник поставив рекорд України, повідомляє СТБ.



Малювати під воду художник вирушає не сам - з ним ціла команда. У човен завантажують спорядження для дайвінгу, фото-і відеокамери, і найнеобхідніше - полотно і фарби.



Щоб без ускладнень малювати під водою, у Олександра Білозіра є свої секрети. Один з них - спеціальна обробка полотна. Після цього фарба не вступає в реакцію з водою, а ідеально лягає на поверхню.



Олександр Білозір розповів, що свою першу картину під водою намалював у 2004 році, з того часу не може зупинитися - глибина притягує. "Я передаю свої відчуття, і коли ти дихаєш і у тебе є емоції, і вони передаються через фарбу, полотно через композицію - це не порівняти", - відзначив він.



Малювати під водою Олександру Білозіру подобається більше, ніж на суші - каже: там дихається, як це не дивно, легше. Картину-рекордсменку хоче виставити на аукціоні, тим не менше початкову ціну поки не називає.



У свою чергу, глава Книги рекордів України Ігор Підчибій відзначив, що Олександр вперше в Україні презентував таку картину і це займе гідне місце в Книзі рекордів України. Крім того, заявка буде також відправлена до Книги рекордів Гіннеса.



Між тим, у січні нинішнього року ще одна українська художниця - одеситка Оксана Мась - презентувала унікальне мозаїчне панно Богоматері з 15 тисяч писанок.

