У Франції помер відомий виконавець ролі комісара Мегре

У Франції на 81-му році життя помер відомий актор Бруно Кремер - виконавець головної ролі у телесеріалі "Мегре".

Як передає ІТАР-ТАРС, помер він ще у суботу, 7 серпня, проте агенти актора повідомили про смерть лише у неділю.

Б.Кремер виконував роль комісара Мегре довше за всіх в світовому кінематографі. За його участю з 1991 по 2005 роки бути знято 54 серії "Мегре".

Б.Кремер народився 6 жовтня 1929 року в одному з передмість Парижу. Довгий час він працював в театрі, а не телеекрані з`явився вперше в 1952 році, знявшись в епізодичній ролі у фільмі "Довгі зуби".

За свою акторську кар`єру Б.Кремер зіграв у 120 фільмах і серіалах.