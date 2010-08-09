У Лядовському скельному монастирі буде проведено ярмарок

У Лядовському скельному чоловічому монастирі (Вінницька область) буде проведено ярмарок.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Вінницької єпархії Української Православної Церкви Московського Патріархату.

Ярмарок відкриється 11 вересня, у день Усікновення глави Іоанна Предтечі, а також престольного свята обителі біля монастирської гори на березі Дністра.

На ярмарку, який розпочне свою роботу після урочистої Літургії в Лядовському монастирі, буде представлено православні книги, ікони, предмети церковного начиння, вироби монастирських промислів і народних майстрів.

Також на Лядовському ярмарку торгуватимуть й продуктами харчування та промисловими товарами.

Відродження Лядовського ярмарку приурочене до 1000-річчя заснування Лядовського Усікновенського скельного чоловічого монастиря преподобним Антонієм Печерським.