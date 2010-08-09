Поблизу Антонієвих печер археологи виявили залишки мосту

Поблизу Антонієвих печер у Чернігові археологи виявили залишки мосту XVII ст.

Як повідомила міська газета "Чернігівські відомості", студенти Інституту історії, етнології та правознавства ім. О.Лазаревського під час археологічних розкопок досліджували ділянку в яру поблизу печер. Виявилося, що біля православного монастиря жили селяни, які його обслуговували.

За словами завідувача відділу печер Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній" Володимира РУДЕНКА, під час розкопок знайдено досить велику кількість фрагментів посуду, як керамічного, так і скляного. Досить цікава знахідка – глиняна фляга, прикрашена з боків зображеннями людських облич. Серед посуду є і келихи. Археологи вважають, що ймовірно на місці розкопок було житло початку XVII століття. "Скоріш за все, тут жили селяни, які обслуговували монастир. Ще одне житло ми знайшли і в давньоруському шарі. На дні яру колись тік струмок, тому цілком логічно, що поблизу нього й селилися люди. Над цими шарами добре збереглися опори мосту, який був над яром наприкінці XVII століття," - зазначив В.РУДЕНОК.

Археологічні дослідження комплексу Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові, у складі якого перебувають Антонієві печери, тривають уже тридцятий рік.