З Львівського музею імені Шептицького викрали 40 стародруків

З Львівського Національного музею ім. Шептицького викрадено 40 стародруків і рукописів, повідомляє “Німецька хвиля”,

Зникнення цінних стародруків та рукописів було виявлено ще 2004 року, відтак правоохоронці ініціювали проведення повної інвентаризації. Після детальної звірки, яка нещодавно завершилась, працівники музею недорахувалися кілька десятків безцінних експонатів. Ідеться про кириличні стародруки та рукописи, які можна відшукати у європейських каталогах цінних книг.

Експерти звертають увагу на те, що музей перебуває під державною охороною, а розміри окремих викрадених книг є надто великими, щоб пронести їх і бути непоміченими.

Історик-архівіст Іван СВАРНИК вважає, що книги могли вкрасти співробітники музею.

Кириличні раритети можуть бути цікавими в першу чергу українським колекціонерам та колекціонерам з Росії, додав експерт.

І.СВАРНИК припускає, що злочинці діяли на замовлення. „Судячи з того, що в одному сховищі були і кириличні, і латинські стародруки, а зникли лише кириличні, то це радше замовлення”, - сказав він.

Також І.СВАРНИК додав, що викрали лише книги XVI-XVII століть і ті, що мають „товарний вигляд”. Це церковна кирилична література, унікальні речі, які художники не копіювали, і виготовляли на замовлення багатих людей. Він припустив, що крадіжку вчинили, коли у відділах музею проводили ремонтні роботи, або коли рятували і висушували цінні експонати від сирості та мокроти.

За фактом крадіжки порушено кримінальну справу, яка перебуває у проваджені одного із райвідділів міліції Львова.

Про ціну викрадених стародруків експерти намагаються не говорити, бо їх історична вартість неоцінена, а шансів на повернення практично немає. Очевидно, йдеться про мільйони доларів, припускає “Німецька хвиля”.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2004 року у Львівському національному музеї імені Шептицького була проведена звірка наявності фонду “Стародруки кириличні”, в результаті якої не виявлено 5 стародруків. Тоді міліція порушила кримінальну справу за фактом зникнення книг.