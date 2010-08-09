У Криму відкрився музичний фестиваль «КаZантип»

На західному побережжі Криму, в селі Поповка неподалік від Євпаторії відкрився щорічний музичний фестиваль «КаZантип», який проводиться вже у вісімнадцятий раз.

Як передає кореспондент УНІАН, вартість візи, що надає необмежений доступ на територію «Республіки Z» упродовж всього періоду її проведення нинішнього року, в день відкриття коштувала 1600 грн., одноразовий вхід - 800 грн. Зроблена за правилами «КаZантипа» жовта валіза дає право безплатного входу.

Цього року «Республіка Z» - «санаторій», а її відвідувачі - «пацієнти». Їх «лікують» музикою.

«Великий народ», як себе називають завсідники «КаZантипа», в ніч відкриття танцював під музику відомих ді-джеїв.

Небо над Поповкою осяяв феєрверк.

Z-18 триватиме кілька тижнів. Будуть організовані численні конкурси, запливи на гумових виробах, бал принцес.

«КаZантип» на початку 1990-х років проводився в північно-східній частині Криму, на мисі Казантип. Спочатку це був спортивний захід, що збирав фанатів віндсерфінгу, які також веселилися під сучасну музику.

На початку 2000-х років «КаZантип» переїхав на захід Криму, до Поповки.

«Республіки Z» - це пляжна територія біля моря, на ній, зокрема, розташовані танцполи і бари.

Нинішнього року в останній тиждень липня в Поповці вперше відбувалися міжнародні змагання з екстремальних видів спорту Z-Games.