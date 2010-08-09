Крим і Балі мають намір співпрацювати у сфері туризму

Провінція Індонезії Балі і Автономна Республіка Крим планують підписати угоду про міжрегіональну співпрацю, зокрема в сфері туризму і сільського господарства.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ради міністрів Криму.

«Ми готові підписати угоду про співпрацю в туризмі, освіті, сільському господарстві», - заявив голова Радміну АРК Василь ДЖАРТИ на зустрічі з послом Індонезії в Україні Нінінг Сунінгсих РОХАДІАТ.

«Ми готові укласти цю угоду. У нас є Академія туризму і готельного бізнесу - кримські фахівці могли б проходити там стажування, можна налагодити обмін викладачами», - сказала в свою чергу дипломат.

Посол також повідомила, що бізнесмени Індонезії зацікавлені в участі у виставці «Крим. Курорти. Туризм», яка щороку проводиться на півострові, і запросила кримських бізнесменів на таку виставку в жовтні в Індонезії.

В.ДЖАРТИ додав, що Крим зацікавлений у співпраці з Індонезією в промисловій сфері та обміні досвідом у нафтогазовій галузі.