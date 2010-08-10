Конкурс на одне бюджетне місце у ВНЗ по Україні становить 8,5

Конкурс на одне бюджетне місце по Україні становить 8,5 претендентів на один студентський квиток бакалавра незалежно від форми навчання.



Про це повідомила голова правління Громадської мережі ОПОРА Ольга АЙВАЗОВСЬКА на прес-конференції в УНІАН на тему: "Прізвища майбутніх студентів відомі! Підсумки спостереження за вступною кампанією у ВНЗ”.



За її інформацією, у вступній кампанії в цьому році взяли участь 570 тис. 270 абітурієнтів. Всього було подано 1 млн. 96 тис. 665 заяв на стаціонар та заочну форму навчання. У вступній кампанії взяли участь не менш ніж 188 тис. 835 випускників попередніх років. О.АЙВАЗОВСЬКА нагадала, що обсяги державного замовлення у 2010 році на освітньо-кваліфікаційний рівень “бакалавр” дорівнює 131 тис. 993, з яких 111 тис. 827 – стаціонар і 20 тис. 166 - заочна форма навчання. “Виходячи з цих цифр, можна вже зараз сказати, що середній конкурс по Україні був 8,5 осіб на одне місце державного замовлення”, - сказала вона.



За словами О.АЙВАЗОВСЬКОЇ, на даний час складно сказати, скільки буде навчатися студентів за контрактом, оскільки частина ВНЗ не дотримується норми закону і за контрактом навчається більше, ніж 49% від загальної кількості майбутніх бакалаврів.



О.АЙВАЗОВСЬКА повідомила, що найбільш популярними вищими навчальними закладами серед абітурієнтів в цьому році були Національний авіаційний університет (подано 3 тис. 874 заяви від абітурієнтів), Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (24 тис. 933), Львівський Національний університет імені Івана Франка (23 тис. 756), Київський Національний університет імені Тараса Шевченка (22 тис. 16), Донецький Національний технічний університет (20 тис. 866).



Водночас було зафіксовано 118 ВНЗ, які прийняли від 100 до 498 заяв та 78 ВНЗ, які прийняли від 1 до 99 заяв від абітурієнтів.



О.АЙВАЗОВСЬКА також повідомила, що на гарячу лінію ОПОРИ надходили повідомлення від абітурієнтів та їх батьків щодо необ’єктивності оцінювання в рамках додаткових внутрішніх випробувань, що вплинуло на рейтинг конкурсантів. Так, зафіксовано випадки, коли абітурієнти, які отримали 200 балів з української мови та літератури під час тестування, мали відмінні оцінки з цих предметів в атестатах, не пройшли на бюджет на спеціальність “журналістика”. На іспитах їм було поставлено менше 170 балів, необхідного мінімуму в ряді ВНЗ для того, щоб продовжити участь у конкурсі. В той же час абітурієнти, які мали наднизькі оцінки з профільного тестування та невисокий середній бал атестату, отримували більше, ніж 190 балів за результатами внутрішніх іспитів. У зв’язку з цим ГО ОПОРА планує дослідити, наскільки глобальною є проблема невідповідності оцінок внутрішньо університетських випробувань для вступної кампанії.



О.АЙВАЗОВСЬКА також зазначила, що однією з проблем є те, що не всі приймальні комісії вчасно оприлюднили списки рекомендованих до зарахування. Крім того, приймальні комісії оприлюднювали списки рекомендованих до зарахування без повної інформації про абітурієнтів: відсутність посилань на пільги, позначок “вступ поза конкурсом”, сумарного балу за ЗНО та атестат.



Керівник програм ВГО КВУ Наталія ЛИННИК у свою чергу зазначила, що основною проблемою, з якою стикатимуться вступники на даному етапі кампанії - це проблема вибору ВНЗ та спеціальності. За її словами, є категорія абітурієнтів, які мають високі бали в рейтингу і пройшли у більшість ВНЗ на держзамовлення, але у рейтингах на найбажаніший для них виш знаходяться якраз після тих, хто вже рекомендований до зарахування. Н.ЛИННИК відзначила, що на даний час немає чітко визначених етапів подачі оригіналів документів.



