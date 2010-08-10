Естонський режисер зніме фільм Ідіот за Достоєвським

Естонський режисер Райнер Сарнет розпочав зйомки фільму Ідіот за однойменним романом Федора Достоєвського. Прем`єру фільму призначено на осінь 2011 року.



"Фільм більшим чином сфокусований на історії стосунків князя Мишкіна і Настасії Пилипівни, в які втручається Аглая. Потрібно було концентруватися на якихось конкретних сюжетних лініях, адже двогодинний фільм можна зробити вже за першою частиною книги", - розповіла продюсер фільму Катрін Кісса.



Вона нагадала, що в Росії знятий цілий серіал Ідіот. Тому знімальній групі Сарнета "потрібно було щось вибирати".



Зйомки триватимуть два місяці, в більшості, вони відбуватимуться в Олександрівській церкві в місті Нарва. При цьому продюсер зазначила, що у фільмі історія буде показана так, ніби вона відбувається поза місцем і поза часом.



"Таким чином, по фільму не можна буде впевнено сказати, в якому місті все відбувається. Основна дія відбуватиметься в Олександрівській церкві, так що звичайні вулички Естонії ми використовувати не будемо", - зазначила Кісса.



Крім Нарви, зйомки відбудуться і в Талліні - у Домініканському монастирі, Будинку Братства чорноголових та парку Кадріорг.



Бюджет фільму становить 7 млн. естонських крон - близько 450 000 євро.



Нагадаємо, що однією з найкращих екранізацій є фільм, знятий знаменитим японським режисером Акірою Куросавою. Дію стрічки Ідіот (Hakuchi) 1951 із засніженого Петербурга XIX століття перенесено на засніжений Хоккайдо ХХ століття, а князь Мишкін у версії Куросави став колишнім військовополоненим на ім`я Камеда. Цей фільм вважається одним з кращих творінь Куросави.

РИА Новости