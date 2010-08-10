У Севастополі проведуть фестиваль Balaklava Odyssey

У Севастополі з 11 по 15 серпня пройде фестиваль перформансів і медіа Balaklava Odyssey.



Як повідомили в Севастопольській міській державній адміністрації, яка є одним з організаторів фестивалю, протягом чотирьох днів художники з України, Росії, Німеччини, Австрії, Угорщини, Литви, Латвії, Великобританії і Франції представлять свої відео інсталяції, анімацію, перформанси, експериментальну музику і танець на плацу, в анфіладах і катакомбах Михайлівської батареї і в колишньому заводі для підводних човнів у Балаклаві.



Фестиваль Balaklava Odyssey використовує в творчому аспекті простір Михайлівської батареї, яка була діючим військовим об`єктом аж до початку 2010 року.



Спеціальні проекти фестивалю будуть також показані в Балаклаві, Севастополі та Інкермані. Тим самим фестиваль продовжує перший фестиваль, який почався в 2006 році, коли пройшов, творчий діалог художників з військовою історією міста, представляючи спробу культурного відродження колишніх військових об`єктів Севастополя.



У цьому році фестиваль Balaklava Odyssey - 2010 проходить у рамках Севастопольського фестивалю Війна і Мир.



У числі організаторів крім Севастопольської міської державної адміністрації, Севастопольська міська Рада, Національний військово-історичний музей України, Музей Шереметьєвих, Київського повітроплавного товариства, Lyistrygone. V (Німеччина)



Дирекція культурних програм Херсонеські ігри.



Фестиваль відбудеться за підтримки Британської Ради в Україні, Гете-інституту (Київ. Україна), EUNIC, Посольства США в Україні, Міністерства культури РФ, Міністерства культури і туризму України, Міністерства освіти, культури і мистецтва Австрії, Посольства Угорщини в Україні, IFA.



Нагадаємо, напередодні в Севастополі на аеродромі Херсонеський маяк, який знаходиться в оренді у Чорноморського флоту Російської Федерації, стартував міжнародний фестиваль Автоекзотика.

Корреспондент

