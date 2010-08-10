На аукціон виставлять бюстгальтер Монро і волосся Елвіса (фото)

У Китаї на аукціон виставлять бюстгальтер Мерилін Монро, пучок волосся Елвіса Преслі, чорну рукавичку Майкла Джексона і плаття принцеси Діани, повідомляє Корреспондент.



Торги відбудуться 9 жовтня 2010 в китайському Макао. До цього в Китаї та Японії відбудуться виставки, на яких представлять лоти майбутніх торгів.



Серед лотів - особисті речі таких знаменитостей, як Мадонна, Майкл Джексон, Елвіс Преслі, Брюс Лі і Мерилін Монро.



Зокрема, на торги будуть виставлені: пучок волосся Елвіса Преслі, зібраний його особистим перукарем, чорний бюстгальтер Мерилін Монро розміру 36C, жовті кеди Adidas, у яких Брюс Лі з`явився у фільмі Гра смерті (Game of Death, 1978), сценічні костюми Майкла Джексона , включаючи прикрашену кристалами чорну рукавичку короля поп-музики і вельветова бальна сукня Принцеси Діани, яку вона надягала в 1989 році на прийом у Французькому посольстві та інше.



Крім того, на аукціон у Макао виставлять рентгенівський знімок Джона Кеннеді, зроблений 2 жовтня 1947. Нагадаємо, що в червні 2010 року в Лас-Вегасі за $ 45 000 були продані рентгенівські знімки Мерилін Монро.



Придбати лоти можна буде особисто, по телефону або онлайн.



Тим часом у США за $ 3,6 млн. виставили на продаж особняк, в якому Мерилін Монро провела останні півроку свого життя, а також будинок, що став останнім притулком Майкла Джексона (його вартість - $ 29 млн.).

