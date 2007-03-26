Група SCORPIONS їде до України

10 квітня у київському Палаці Спорту відбудеться єдиний в Україні концерт легендарної групи SCORPIONS.

Концерт німецьких рокерів, улюбленців декількох поколінь меломанів, пройде в рамках SCORPIONS - Humanity World Tour - саме так називається концертний тур групи, який стартував 2 березня грандіозним концертом у Москві. У Києві музиканти обіцяють зіграти класичний репертуар улюблених шанувальниками хітів, а також композиції з нового альбому Humanite Hour 1.

Організатором яскравого музичного шоу є концертне агентство АСА. Ініціатором і Генеральним партнером приїзду SCORPIONS до України ось вже втретє виступила компанія «Союз-віктан». У 2004 році Одеса й Київ були приголомшені саундом альбому Unbreakable. А в 2002 році SCORPIONS зарядили дозою адреналіну Харків і Дніпропетровськ.

4 місяці музиканти працювали в студії Лос-Анджелесу над новим альбомом, і тепер на концертах викладаються з подвійною енергією, заряджаючи залу своїм потужним фірмовим драйвом.

На думку критиків, SCORPIONS знаходяться на вершині своєї творчої слави й світовий тур 2007 року має усі шанси увійти до історії рок-музыки.

Глядачі київського Палацу Спорту зможуть переконатися у цьому 10 квітня о 19.00.

Вартість квитків від 100 до 800 грн.