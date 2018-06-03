Сильвестр Сталлоне і всі всі всі у фільмі "Нестримні"

Останнім часом Україна приймала чимало голлівудських гостей – від Рутгера Хауера до Ван Дама, який навіть вирішив відзняти тут стрічку і придбав квартиру в Києві. Але справжнім святом став 27-годинний візит до столиці Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стетхема та Дольфа Лундгрена в рамках світового промо-туру нового бойовика “Нестримні”.

Актори висунули до меценатської організації ТОП-Юкрейн і міжнародного бренду Nemiroff, що й привезли зірок до Києва, не такі вже й суворі вимоги – двокімнатні номери у п’ятизірковому готелі, у якому обов’язковою є наявність спа-салону та тренажерної зали, кожному – особистий джип та по два охоронця в супровід.

Також чомусь актори запросили добові у гривнях – чи то дійсно спочатку збирались прогулятись гарненько собі Києвом, чи хотіли забрати на пам’ять до Лос-Анджелеса. Так чи інакше, але містом на машині прокатався лише Сталлоне.

Сам фільм, котрий і презентували зірки, фонтанує кількістю прославлених голлівудських акторів – Сильвестр Сталлоне, Міккі Рурк, Дольф Лундгрен, Джет Лі, Джейсон Стетхем, Брюс Вілліс, Арнольд Шварценегер та інші доклали своїх сил до створення стрічки. На самому початку “Нестримні” створили дещо комічне враження: режисер – Сильвестр Сталлоне, сценарист – Сильвестр Сталлоне, у головних ролях – Сильвестр Сталлоне. Нагадує відому пісеньку: “Я в этом фильме главный актер, я сценарист в нем, я режиссер».

Загалом нічого нового – команда, що “вирішує проблеми” і переслідує благородну мету звільнити світ від зла, вирушає на острів, де за завданням має ліквідувати жорстокого диктатора. Далі за накатаним сценарієм – бійки, жінки, багато крові. Складається враження, ніби ті 80 млн. доларів із бюджету фільму були використані лише на штучну кров, якої у “Нестримних” чимало. До речі, сцени насилля у стрічці присутні у надмірній кількості – відірвані руки, фонтануюча кров, відрізані голови... Це дійсно забезпечує максимальну реалістичність, хоч і видовище не для всіх....

Разом із тим “Нестримні” демонструють і почуття гумору – тут присутні й моменти, де можна посміятись від душі. Мабуть, одним із найкомічніших моментів став епізод, у якому з’являється Арнольд Шварценегер. Він виходить з дверей, за його спиною яскраве світло, далі – недовгий діалог зі Сталлоне, і знову каліфорнійський губернатор зникає у світлі. Але повним фінішем стає питання Вілліса: “Та що ж таке з цим хлопцем?” і відповідь Сильвестра: “Він мріє стати президентом”.

На прес-конференції в Києві Сталлоне зізнався, що Шварценегера “затягти” до фільму було надзвичайно важко – той оголосив, що він уже чотири роки, як “зав’язав” із кінематографом. Подіяв лише аргумент, що це “швидше за все, остання така можливість”.

Якщо порівнювати “Нестримних” із класичним бойовиком, то режисер свою місію виконав сповна – інтрига, стрілянина, жарти. І, чесно кажучи, все ж таки приємно бачити у фільмі як ветеранів цього жанру, так і, відносно них, молодого Джейсона Стетхема, що інколи навіть перевершував акторською майстерністю своїх товаришів. Та, наприклад, присутність і роль у фільмі Міккі Рурка зрозуміла не до кінця – до останнього кадру очікуєш, що він допоможе друзям не словом, а ділом, але він лишається так само не при справах.

Актора до Києва на презентацію не запросили – мовляв, надто багато шуму свого часу наробив він у Росії, та й надто багато грошей запросив.

Під кінець стрічка здається дещо змазаною, незавершеною... Поганих хлопців покарано, справедливість відновлено, дівчину врятовано. Ніби план виконали. Але півтори години минули надто швидко, а самих сюжетних ліній замало. Можливо, однією з причин стали вирізані епізоди із загиблою взимку актрисою Брітані Мерфі. Її близькі самі просили Сталлоне «вирізати» всі сцени з покійною.

Сильвестр Сталлоне розповів, що робота над фільмом була важкою, хоча спробувати себе одночасно в двох амплуа – режисерському та акторському – йому довелось не вперше:

- Бути одночасно виконавцем головної ролі і режисером дуже важко, тому що доводиться вчити не лише свої діалоги, але й репліки всіх, хто задіяний у фільмі. Мені дійсно допомогла команда, адже я відібрав серйозних акторів і справжніх атлетів.

Взагалі актори виглядали задоволеними власними зусиллями. Наприклад, Джейсон Стетхем погодився на роль лише заради Сталлоне, зізнавшись, що вже давно мріяв попрацювати з ним:

- Із Сильвестром Сталлоне я завжди хотів працювати. Це – людина, котра пише сценарії, займається режиссурою фільмів, котра готова брати безпосередню участь у всіх деталях та аспектах зйомки. Мені надзвичайно подобаються його фільми.

Голлівудська трійця поводилася досить спокійно та стримано, на диво адекватно реагуючи на всі питання і шалених фотографів. Досить приємним було їхнє щире здивування – звідки ж збіглося стільки людей?

Спочатку здавалося, що візит у рамках промо-туру присвячений не прем’єрі, а самим акторам – навіть вечірка, влаштована на честь зірок, хоча й була більш-менш доступною, але коштувала чимало. За можливість посидіти у CrystalHall недалеко від голлівудських гостей треба було викласти від 200 до 1800$. Натомість самі Сталлоне, Лундгрен та Стетхем світськими розвагами не надто цікавилися – вже зранку на них чекав літак, який мав доставити акторів на прем’єру до Лондона.

На прощання Сильвестр Сталлоне посміявся над українським міфом про своє заплановане прибуття на Перший міжнародний Одеський кінофестиваль. Але все ж таки обіцяв відвідати Одесу з новим фільмом, чи без нього – мовляв, завжди мріяв відвідати батьківщину своїх предків. Щодо нового фільму – його довго чекати не доведеться. Актор заявив про своє бажання відзняти продовження, сюжет котрого “буде неочікуваним”, а акторський склад поповниться ще кількома зірками.

Катерина Зінов’єва