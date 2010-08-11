МНС в Криму має намір закрити КаZантип

Головне управління МНС в Криму сьогодні внесе наказ про призупинення діяльності молодіжного фестивалю КаZантип, який відкрився 7 серпня в селі Поповка неподалік від Євпаторії, повідомляє Новый регион .



За даними видання, причиною такого рішення МНС називає численні порушення техніки безпеки, зокрема, запуск феєрверка на відкритті фестивалю і брак відповідальних за безпеку на воді на території місцевих пляжів.



"Буде припинено експлуатацію. Сьогодні вже документи готують. І адмінпротоколи, які ведуть за собою стягнення штрафів. А якщо, не доведи Бог, будуть наслідки, то буде і кримінальна відповідальність", - розповів Новому регіону начальник ГУ МНС у Криму Олександр Мазілін.



Мазілін висловив здивування у зв`язку з позицією організаторів молодіжного фестивалю, які відмовляються співпрацювати з МНС та іншими контролюючими органами.



"Зрозуміло, що їм простіше - немає лісів, одні степи, - але є ймовірність пожеж на тимчасових спорудах. А хто гарантує безпеку на воді? Цим я теж стурбований, тому що на мене покладено функції контролю. Раніше керівники КаZантипа якось намагалися прийти, йшли на контакт, вживали всіх заходів. Якщо вони взяли за правило "собака гавкає - караван іде", то у них це не пройде. Ми не дамо цього зробити. Максимально ми змусимо виконати всі заходи безпеки", - зазначив Мазілін.



Начальник главку додав, що, незважаючи на тотальні перевірки підприємств, що торгують піротехнікою, і їх поголовне закриття, феєрверки в Криму продовжують запускати.



"На жаль, субота [день відкриття фестивалю КаZантип] показала, що не скрізь ми перекрили ці канали. Можливо, це було куплено заздалегідь, і зберігається по домівках", - сказав він.



Мазілін уточнив, що МНС вже оштрафувало і закрило ресторан у Ялті, який надав відвідувачам послуги із запуску піротехніки.



Нагадаємо, що щорічний музичний фестиваль КаZантип офіційно стартував у суботу, 7 серпня, на західному узбережжі Криму, в селі Поповка неподалік від Євпаторії. За кілька днів до цього в Поповці стався нещасний випадок з 23-річним громадянином Франції, який під час купання зламав шию.



Тим часом, ще до відкриття в організаторів КаZантипа виникали конфлікти з місцевою владою. Остання загрожувала не дати дозвіл на відкриття фестивалю, звинувачуючи організаторів у невиконанні низки необхідних умов для проведення заходу.



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Фестиваль Республіка Z щорічно проводиться в Криму з 1995 року, в перші роки він відбувався в місті Щолкіно на мисі Казантип, від якого і отримав свою первинну назву КаZантип. Наразі фестиваль проходить у селі Поповка Сакського району.



