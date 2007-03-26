Львівський мистецький “Вернісаж” під загрозою знесення

Представники Галицької районної адміністрації міста Львова зобов’язують художників звільнити територію навпроти Театру ім. М. Заньковецької, де виставляють свої роботи понад 30 митців.

Люди, які торгують на “Вернісажі”, вважають, що це початок атаки на ласий шматок землі в центрі міста. За чутками, одна з великих комерційних структур міста планує влаштувати тут автостоянку, повідомляє газета «Високий Замок».

Львівські митці звернулися до мера міста Андрія Садового з відкритим листом. У зверненні, зокрема, говориться: “Митці реалізовують свої вироби на виставці-продажі “Вернісаж” із 1993 року. Ми старанно сплачували щоденний ринковий збір та послуги за надану охорону, що підтверджено договорами із муніципальною дружиною. За увесь цей час Львівською міськрадою не було вжито жодних заходів для покращення умов праці та реалізації виробів митців. Навпаки, нехтуючи нашими правами, нас намагаються змістити до центральної частини “Вернісажу”, що призведе до тісняви й неможливості виставляти свої вироби та перешкоджає вільному доступу до них...”.

Під заявою підписалися близько півсотні осіб, які виставляють свої твори на “Вернісажі”.

Також митці планують зустрітися з головою міста.