Прохасько у Карпатах готує ремісників-письменників

Письменники, перекладачі, журналісти розклали табір у селі Микуличин біля Яремче Івано-Франківської області. Усі учасники літшколи сплять у наметах, готують їжу на вогні і дискутують про літературу.

Організував приїзд у Карпати молодих авторів із усієї України літклуб "Маруся". Некомерційний проект – тренінгова програма в ігровій формі навчання.

Як повідомили Gazeta.uaорганізатори школи, програма поділена на чотири напрямки: тренінги, дискусії, майстер-класи, творча робота. Навчатимуть: Тарас Прохасько, Ілля Стронґовський, Степан Процюк, Максим Кідрук та інші.

"Письменник повинен знати для чого і для кого він пише. Взагалі це складно. Можна писати для себе, для мови, для світової літератури, для розваги, заробітку, психотерапії. Треба бути чесним із собою. Наприклад, я пишу, бо не можу не писати", - сказав письменник, есеїст Тарас Прохасько.

Для Європи літературні школи стали традицією. При коледжах діють курси писання. За словами Прохаська, там не викладають літературу у такій формі як у нас, але недолік таких курсів – виявляється кожен може навчитись писати і бути ремісником-письменником.

Закриють літню школу у Карпатах 15 серпня.