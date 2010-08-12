Учені «зістарили» кам'яний вік на 800 тисяч років

Предки людини почали користуватися кам`яними знаряддями для білування м`яса ще 3,4 млн. років тому - на 800 тисяч років раніше, ніж вважалося, з`ясували археологи. Таким чином, до роботи з камінням приступив не Homo Habilis, а ще дальший предок людини - Australopithecus afarensis. Останки самки одного з них, названої Люсі, вперше знайшли в 1976 році в Ефіопії, передає NEWS.ru.



Група науковців під керівництвом доктора Зересеная АЛЕМСЕГЕДА з Каліфорнійської академії наук знайшла дві окам’янілі кістки тварин зі слідами ударів кам`яними знаряддями. Як з`ясувалося, від них відділили м`ясо і витягнули з них кістковий мозок за допомогою кам`яного інструменту 3,4 млн. років тому, пише британська газета The Daily Telegraph.



Кістки знайшли в Ефіопії, неподалік від того місця, де в 1976 році відкрили останки Люсі. "Ця знахідка безумовно примусить нас переглянути підручники з еволюції людини, оскільки вона відсуває період початку використання каменя і вживання м`яса приблизно на мільйон років назад. Ці події мали могутній вплив на розвиток людства ", - сказав доктор З.АЛЕМСЕГЕД.



Завдяки використанню кам`яних знарядь, які дозволяли відносно швидко знімати м`ясо і розкривати кістки, скелети тварин стали більш привабливим джерелом їжі, зазначила його колега доктор Шеннон МАКФЕРРОН, археолог Інституту еволюційної антропології імені Макса Планка.



Дотепер старим свідоцтвом білування скелетів тварин за допомогою кам`яних знарядь були знахідки, знайдені в Боурі (Ефіопія), а саме кістки з характерними карбами, вік яких було оцінено в 2,5 млн. років. Поблизу, в Гоні, були знайдені й самі кам`яні інструменти того ж віку.



Нові ж знахідки вчені знайшли в містечку Дікіка, що в більш як 300 км на північний схід від Аддіс-Абеби і поблизу того місця, де в 2000 році знайшли останки Селам, названої дочкою Люсі. Селам стала наймолодшою (мається на увазі вік, в якому застигла її смерть) представницею Australopithecus afarensis з будь-коли знайдених.



Нинішнє відкриття археологи зробили під час ретельних пошуків, які вели всі ці 10 років біля місця виявлення останків Селам, намагаючись дізнатися більше про її життя. У світлі нових знахідок учені дійшли висновку, що Селам носила невеликі луски каміння, допомагаючи своїм родичам білувати туші тварин, пише газета The Daily Mail.



Професор Фред СПУР з Університетського коледжу Лондона зазначив: "Такого кроку вперед ми чекали довго. Ми не повинні відкидати нічого, що виявлене раніше, ми лише додаємо тепер новий розділ у книгу наших знань".



