Для збереження Софії і Лаври в списку ЮНЕСКО залишилося півроку

Україна повинна до 1 лютого 2011 року виконати рекомендації ЮНЕСКО, щоб національний заповідник «Софія Київська» і Києво-Печерська Лавра не потрапили у «чорний список» цієї організації.



Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Державної служби з питань національної культурної спадщини Яків ДІГТЯР на прес-конференції у Києві.



Він поінформував, що у резолюції 34-ї сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка проходила 25 липня - 3 серпня у Бразилії, визначено рекомендації Україні, які вона повинна виконати.



«І країна повинна виконати ці пункти і до 1 лютого подати інформацію про стан навколо Софії і Лаври», - наголосив Я.ДІГТЯР.



Він уточнив, що відповідно до рекомендацій Україна повинна привести у відповідність до міжнародних стандартів нормативно-правову базу у питанні захисту культурної спадщини, обмежити можливість будівництва поблизу Софії Київської і Києво-Печерської лаври.



За словами В.ДІГТЯРА, якщо Україна не виконає цих умов, зазначені об’єкти, які мають статус всесвітньої культурної спадщини, можуть бути занесені до так званого «чорного списку».



