У Києві через спеку скасували концерт Сюткіна

У Києві організатори культурних заходів через спеку почали скасовувати концерти. Зокрема, як повідомляє портал vgorode.ua, приїзд Валерія Сюткіна, який повинен був відбутися 27 серпня, перенесли на осінь.



Як повідомили організатори, причина скасування виступу Сюткіна і його команди Сюткін Бенд - аномальна спека, так як концерт планували провести під відкритим небом. Музиканти побоюються, що їхня апаратура може розплавитися на такій спеці.



На своєму київському концерті Валерій Сюткін планував презентувати нову програму і зіграти старі шлягери. Нову дату організатори виступу обіцяють назвати пізніше.



Як повідомляє портал, повернути квитки можна в касі № 1 за адресою: Київ, вулиця Басейна, 2а.

