Компанія, що виготовляє штучне волосся, погрожує Періс Хілтон судом

Компанія Hairtech International, що виготовляє штучне волосся для нарощування, погрожує судом Періс Хілтон.



Про це повідомляє Бі-бі-сі.



Періс Хілтон, як стверджує позивач, порушила контракт і з`явилася на публіці з пасмами волосся, виробленими фірмою-конкурентом.



У Hairtech заявляють, що за контрактом 29-річна Хілтон повинна носити і рекламувати волосся, тільки зроблені цією компанією. При цьому, як стверджують адвокати позивача, в 2008 році Хілтон наростила волосся, зроблене іншою фірмою.



Якщо Hairtech виграє справу, Хілтон це може обійтися в 35 млн. доларів; за інформацією ЗМІ, це в 10 разів перевищує суму, яку світська левиця отримала за рекламу нарощення волосся.



Серед інших претензій Hairtech до Періс Хілтон - те, що в 2007 році вона пропустила вечірку, присвячену запуску нової лінії нарощеного волосся.



Сама Хілтон може, правда, заявити про поважну причину своєї відсутності: на світському рауті вона не з`явилася через те, що перебувала у в`язниці, де відбувала 24-денний термін за їзду в нетверезому стані.



У Hairtech тим часом заявляють, що спосіб життя Хілтон погано поєднується з маркетинговою стратегією компанії.



Тим часом, нинішній позов - не перший приклад, коли Хілтон потрапляє в неприємності через рекламні контракти.



Так, у 2008 році компанія National Lampoon подала на неї до суду, звинувативши в недотриманні зобов`язань з реклами комедії Pledge this! (Блондинка в шоколаді). Проте минулого року суддя в Маямі постановив, що Хілтон не повинна платити 8,3 млн. доларів, в які обійшлося виробництво фільму.



Проте суд поки не виніс рішення щодо того, чи повинна спадкоємиця імперії Hilton повністю або частково повернути гонорар у розмірі 1 млн. доларів, які отримала за участь у стрічці й згоду її продюсувати.



Згідно з документами, представленим у суді, фільм за участю Хілтон був показаний лише в 25 кінотеатрах і зібрав у світовому прокаті менше 3 млн. доларів.



