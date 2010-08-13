Діма Білан став продюсером короткометражного фільму

Популярний російський співак, переможець Євробачення 2008, Діма Білан вирішив спробувати себе в новій галузі, артист виступив продюсером короткометражного фільму.



"Цей фільм про Москву, яка нічого не пробачає, знімають молоді, ще поки невідомі, але дуже талановиті люди", - розповів співак в інтерв`ю Комсомольській правді.



Також Білан додав, що він спільно з авторами працював над сценарієм фільму.



"У героїв будуть філософські монологи про еру Міленіум. Зараз, як на мене, актуальний артхаус. Думаю, що пізніше я зніму художній фільм. Такі плани, принаймні, в мене є", - додав артист.



Зйомки відбувалися минулого тижня попри спеку і смог в Щолківському лісі в Підмосков`ї.



Крім написання сценарію Діма Білан виконав і саундтрек до фільму. "У короткометражці звучатиме моя нова пісня Он хотел. Такий ось невеличкий сюрприз для моїх шанувальників", - підсумував співак.



Нагадаємо, Діму Білана було названо кращим артистом цього року під час церемонії нагородження VIII щорічною національною телевізійною Премією в царині популярної музики Муз-ТВ 2010.

