У Києві розпочалися зйомки нового українського фільму — мелодрами «Свої діти» режисера Олександра Кирієнка.

Молодий кінематографіст опинився не жартома затребуваний на хвилі нинішньої реанімації українського кіно. Для автора ТВ-реклам McDonald’s і MacCoffee і одіозного антихіта «Оранжеве небо» це кіно стане, як не дивно, вже другим за 2007 р. Спершу в травні вийде його картина «Інді» про дівчину, що потрапила в автомобільну аварію. «Свої діти» ж заплановані вже на осінь. В обох фільмах у пана Кирієнка зайнята російська актриса Олена Бабенко, але партнери у неї виявляться різними. У першій стрічці її героїня йде від Олександра Балуєва до Олександра Домогарова. У «Дітях» — усиновляти дитину з Олексієм Серебряковим.

До моменту появи «i» на знімальному майданчику, в одній з просторих квартир в будівлі поряд з Бессарабським ринком, творча група бурхливо обговорювала один з епізодів. Режисер з скепсисом вислуховував міркування акторів з приводу того, хто з них — чоловік або дружина — повинен запропонувати один одному штучне запліднення. Олексій Серебряков наполягав на тому, що це повинна зробити жінка, тому що «жінки-глядачки у цей момент плакатимуть». Олена Бабенко принципово проти не була. Але разом з тим нарікала на те, «що є різні жінки». Для Саші Кирієнка це явно було важливе запитання, і рішення з цього приводу він так і не прийняв. Втім, режисер повідомив «i»: «Не дивлячись ні на що, у фільму буде щасливий кінець». Пан Кирієнко сказав, що тема картини для нього важлива як для батька, і що іноді у нього «щемить серце» під час зйомок.

«На жаль, у нас мало акторів, яких можна задіювати в серйозних фільмах, - додав режисер про запрошених у фільм зірок з Росії.— Кастінг українських акторів проводився для фільму тільки для ролей другого плану, серед них: Ксенія Миколаєва, Олексій Вертинський та Ігор Славінський».

За матеріалами Економичиские Известия