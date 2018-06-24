Привіт, Sziget-2010!

Угорщина зустріла ніжним вітерцем, що після київського пекла неабияк потішило. На вулицях Будапешту, незалежно від району і часу дня, зустрічаєш масу людей у футболках із символікою Sziget-fest. За стрічками на руках впізнаєш гостей фестивалю і намагаєшся згадати – а чи не бачив ти їх минулого вечора?

Sziget-fest – настільки унікальне явище, що описати його кількома словами неможливо. Збираючись сюди, чула від знайомих, що тут усі “вічно молоді та вічно п’яні” або накурені. Першого дня фестивалю вистачило щоб зруйнувати цей міф – алкоголь тут дійсно поглинають у великій кількості, але наркотики навіть пронести на територію практично неможливо.

Фестивалю вже не мало, не багато – 17 років. Спочатку проект створювався виключно для угорців та про угорців, але вже наступного року творці фесту зуміли привезти сюди і закордонних виконавців. На сценах Sziget виступали такі відомі виконавці як: Oasis, Iggy Pop, Apocalyptica, Pulp, the Cure, HIM, Guano Apes, Placebo та багато-багато інших.

Структура фестивалю дещо важка для туристів – люди постійно циркулюють, ламаною англійською випитують дорогу у таких самих блукаючих меломанів. Загалом тут більше десяти сцен, і майже на кожній постійно виступають різноманітні гурти - від світових імен до майбутніх "зірок".

І все це знаходиться на острові Обуда, куди з центру міста доїхати можна лише зробивши кілька пересадок на громадському транспорті або ж за шалені гроші на таксі.

Першого вечора хедлайнерами став відомий гурт Faithless. Відігравши обов’язкові півтори години, музиканти збиралися йти зі сцени... але ж як відмовиш кількатисячному натовпу. У ньому, до речі, я нарахувала шість великих українських прапорів.

Пізніше зустріла одних з “прапороносців” – двоє хлопців і дівчина - з домашнім вином у руках. Спочатку думала їх запитати, як же вони пронесли алкоголь на територію фестивалю, але потім зрозуміла, що подібне запитання справжньому українцю абсолютно зайве. Було приємно чути рідну мову в потоці чужоземних слів. З алкоголем окрема історія – проносити сюди його з собою суворо заборонено. Охоронці обшукують речі кожного відвідуча і знайдену випивку конфіскують.

Проте на самому фесті наливають із задоволенням. Тут маса барів. Один з них – бар міжнародного бренду Nemiroff, де теж можна зустріти чимало українців. Тут завжди весело – гарний діджей, привітні бармени, якісний алкоголь.

Багато тут і українських барменів, які готуються до відкриття Bartender School, що включає у себе майстер-класи, дегустацію коктейлів та замагання між українськими, польськими та угорськими барменами. Тож тримайте кулачки за наших хлопців!

Розважається і український гурт “Антитіла”, який цього року представлятиме Україну на сцені MTV. Хлопці і “чужого навчаються, і свого не цураються”, на рівні з іншими блукаючи кемпінгами та барами. - Залишусь після нашого виступу в кемпінгу! – вирішив соліст гурту Тарас Тополя.

Власне, є у фестивалю й недоліки – важка ситуація з “ватерклозетами”, куди черги часом бувають шалено довгими, та й умови майже “польові”. Тут навіть відкрили гм... лоток з пристроями, що дозволяють жінкам справляти свої потеби “по-чоловічому” . Чого тут тільки не побачиш. По-друге, алкоголь. Лише за вчорашній вечір машин “швидкої”, які терміново їхали з острова, я побачила як мінімум чотири.

Вже близько опівночі весь натовп від головної сцени ринув до однієї з менших, де мали виступити GorillazSoundSystem. Щоправда, цього разу без фронтмена. Але фанатів це не зупинило. Найтерплячішим вдалося дочекатись музики, інші вирушили до барів, у кожному з яких свій асортимент напоїв і музики а також танцювальні зони.

І тут, після довгої дороги в Угорщину, важкого дня, постійної давки в натовпі, я нарешті зрозуміла: музика – лише привід! Музика об’єднує тут неймовірну кількість культур, народів, мов. Усі привітні. Всі прагнуть нових знайомств. Усім весело. А що ще потрібно для вдалого закінчення літа?

Сьогодні на мейн-стейджі - Ляпіс Трубєцкой, Papa Roach, 30seconds to Mars та Kasabian. Після опівночі на сцені MTV підтримуватимемо й наші українські “Антитіла”. Тож, вперед - у нестримно палаючий емоціями натовп.

Катерина Зінов’єва Будапешт – Київ

(Sziget Festival 2010)

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