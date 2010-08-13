У «Парку Київська Русь» будують Ярославів двір XII ст. (фото)

17:57, 13 серпня 2010
Культура
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Двір служитиме готелем та бізнес-центром

У «Парку Київська Русь» (с. Копачів, Обухівський район Київської області) будують Ярославів двір XII ст.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парку, Ярославів двір служитиме готелем та частково – бізнес-центром.

Щоб звести оборонну споруду навколо Ярославова двора, будівельникам знадобиться майже 2000 колод. Верхня частина огорожі двору князя Ярослава Мудрого сягатиме 3,5 м, нижня – 2,7 м. Загальна довжина дерев’яного паркану – 270 м. Ансамбль оборонної споруди складатиметься з паркану і трьох башт, сконструйованих за історичними матеріалами. Будівництво ведеться за давньою технологією - без жодного цвяху на дерев’яних врубках. Матеріал - сосна та дуб. Завершити роботи планується до кінця року.

Випробування нової оборонної споруди на міцність влаштують на одному з фестивалів «Парку Київська Русь», де планується здійснити постанову «Штурм Києва».

Також до кінця року на Ярославовому дворі збудують двоповерхову садибу XII століття.

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