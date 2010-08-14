Копію Луцького замку розмістять у Литві

Копію Луцького замку розмістять у Мініатюрному парку у Тракайському районі Литви.

Загалом там планується встановити копії усіх замків, які розбудовувалися в епоху Великого князівства Литовського, йшлося під час зустрічі членів литовської експедиції „Береги-2010” з представниками Луцької міської ради, повідомили УНІАН у прес-службі мерії.

Проект є міжнародним і його реалізовуватимуть впродовж трьох років. На площі у 50 га будуть відтворені і споруджені замки у масштабі 1:25.

Члени експедиції зараз займаються збором інформації, креслень і фотодобіркою замків Литовської доби. Вони вже побували у шести країнах Європи, у ряді міст України.