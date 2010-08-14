Копію Луцького замку розмістять у Литві
12:13, 14 серпня 2010Культура
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Проект у Мініатюрному парку
Копію Луцького замку розмістять у Мініатюрному парку у Тракайському районі Литви.
Загалом там планується встановити копії усіх замків, які розбудовувалися в епоху Великого князівства Литовського, йшлося під час зустрічі членів литовської експедиції „Береги-2010” з представниками Луцької міської ради, повідомили УНІАН у прес-службі мерії.
Проект є міжнародним і його реалізовуватимуть впродовж трьох років. На площі у 50 га будуть відтворені і споруджені замки у масштабі 1:25.
Члени експедиції зараз займаються збором інформації, креслень і фотодобіркою замків Литовської доби. Вони вже побували у шести країнах Європи, у ряді міст України.
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