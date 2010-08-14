У Тернополі створять «Серце любові» висотою 2 метри

14-15 серпня у Тернополі відбудеться фестиваль ковальства.

Як повідомив УНІАН організатор заходу, заступник голови обласної організації ВО «Батьківщина» Ігор ЯВОРСЬКИЙ, участь у фестивалі візьмуть від 15 до 20 ковальських колективів.

«Вони створять мистецьку композицію «Серце любові» висотою 2 метри у вигляді великого серця. Цю композицію наша організація дарує місту як символ доброти, сердечності й любові», – сказав І.ЯВОРСЬКИЙ.

Він уточнив, що композиція буде встановлена на центральній алеї парку імені Тараса Шевченка.

Упродовж двох днів ковалі також куватимуть маленькі сердечка, шириною 30 см, якими у неділю прикрасять головну композицію. «Там уже кожен коваль втілюватиме свій задум, одні куватимуть серце Амура, інші – серце матері», – зазначив І.ЯВОРСЬКИЙ.

Гості свята зможуть побачити і придбати різноманітні ковані вироби. Організатори також обіцяють концертну програму і розважальні конкурси.

Торік ВО «Батьківщина» організувала перший фестиваль ковальства. Його результатом стала кована композиція «Дерево щастя». Зараз на неї молодята після вінчання вішають замки-колодки, а ключі викидають в озеро, біля якого встановлена композиція, на знак міцності їхнього кохання.