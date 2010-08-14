На фестивалі представлять 100 рецептів приготування коропа

14-15 серпня у смт Коропець Монастириського району Тернопільської області відбудеться фестиваль кулінарного мистецтва «КоропФест».

Як повідомили УНІАН організатори фестивалю, у його рамках буде представлено 100 різних рецептів приготування коропа.

Колективи кухарів з різних сіл представлятимуть по 3-5 страв із коропа. Згодом цими стравами частуватимуть гостей фестивалю.

«КоропФест» проводиться уже втретє з метою популяризації кулінарного мистецтва, демонстрації туристичної привабливості Тернопілля і гостинності жителів області.

Розпочнеться фестиваль великою кухарською толокою. Паралельно триватиме виставка-ярмарок сучасного кухонного обладнання і семінар «Секрети кухарського мистецтва», після чого кухарі продемонструють майстер-клас з приготування коропа.

У неділю гості зможуть оглянути виставку-ярмарок народних ремесл, взяти участь у майстер-класі з приготування дністровської риби та благодійному аукціоні, де будуть презентовані найкращі рибні страви. Після завершення аукціону відбудеться дегустація і концерт.

Фестиваль проводиться за підтримки регіонального ресурсного центру розвитку сільського туризму «Дністровський каньйон».